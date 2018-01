Caivano. Il futuro della città in mano ai soliti vecchi nomi della politica

Il futuro della città in mano ai soliti vecchi nomi della politica. C’è bisogno di una svolta

Si avvicinano le elezioni comunali in città e i volti della politica caivanese sono sempre gli stessi. Sempre loro, quelli che hanno la politica nel sangue. Quelli che, allergici alla panchina, vogliono esserci a tutti i costi. Cosa importa se hanno già governato, chiuso gli occhi davanti ai problemi atavici del paese, accumulato mandati, in questo clima di nostalgico ritorno al passato della politica caivanese si ripropongono i soliti noti.

Non poteva mancare un grande classico delle elezioni amministrative: la scissione nei partiti. Nel centro sinistra sta prendendo forma un probabile ritorno: l’ingegnere Mimmo Semplice, ex Ds, l’ultimo sindaco del centrosinistra a Caivano (mandato 2001-2006), da sempre supporter dell’ex governatore della Campania Antonio Bassolino, è pronto a scendere di nuovo in campo. L’importante è sentire l’adrenalina della campagna elettorale e non importa come, basta esserci. In cabina di regia sta chiamando a raccolta i “compagni” diessini per azzoppare l’esuberanza e la gagliardia dei tanti giovani del Partito Democratico che chiedono un cambio di rotta. E mentre il partito, a livello nazionale, è guidato dal 43enne Matteo Renzi, che spinge al rinnovamento della politica puntando su nomi nuovi e di giovani, il partito democratico a Caivano resta legato alle solite logiche di potere. La possibile candidatura di Mimmo Semplice, nella coalizione di centro sinistra, provocherà malumori e disgregazione delle componenti e il risultato finale sarà la scissione del partito: da un lato il gruppo dei giovani che tanto ha fatto in questi ultimi anni, dall’altro il “vecchio” gruppo dirigente, di una politica stantia, non comunicativa, e che ha perso appeal nei confronti della cittadinanza.

Tra i possibili candidati alle prossime elezioni comunali ci sarà Simone Monopoli, il medico caivanese è uscito con le ossa rotte dall’ultima esperienza amministrativa da sindaco, la sua maggioranza, uscita vittoriosa dalle urne il 15 giugno del 2015, è implosa poco dopo. Nelle prossime settimane, Monopoli cercherà di lanciare un nuovo “cartello” elettorale con movimenti civici e si riproporrà nuovamente alla cittadinanza.

Forza Italia, con gli ex consiglieri comunali Giuseppe Mellone, Lorenzo Frezza, Cinzia Buonfiglio, Gaetano Ponticelli, sta cercando di ricompattarsi all’interno ed è alla ricerca di un nome che possa mettere d’accordo tutta la coalizione di centro-destra. Ponticelli ha dichiarato alla nostra redazione: “Il candidato sindaco potrebbe essere un uomo della società civile o potrebbe avvenire tramite un accordo dei vertici dei partiti della coalizione, il cartello politico alle prossime elezioni comprenderà i partiti Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Udc e due liste civiche”. In campo potrebbe esserci anche Pippo Papaccioli, il cardiologo caivanese diventato “famoso” per aver soccorso il presidente Silvio Berlusconi, che aspetta la chiamata alle “armi”. La sua esperienza da sindaco risale agli anni dal 2007 al 2009, alle ultime elezioni, invece, si era presentato come candidato a sindaco con i movimenti politici “Noi con Papaccioli” e “Noi con Salvini” ottenendo un risultato deludente. Il medico attende gli sviluppi all’interno di Forza Italia e spera che il suo nome venga proposto dalla deputata afragolese, neo leghista, l’on. Pina Castiello.

(Vi.rus)