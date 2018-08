Una coppia di Qualiano in provicona di Napoli risulta tra le vittime della tragedia di Raganello. La famiglia, composta da padre, madre e due figlie di 10 e 12 anni. Erano in vacanza in Calabria e ieri aveva partecipato all’escursione. Purtroppo mamma Carmela Tammaro e papà Antonio Santopaolo non ce l’hanno fatta, mentre le due figlie sono state salvate e ora sono ricoverate in ospedale fuori pericolo anche se in evidente stato di choc. La notizia è giunta in tarda serata a Qualiano, gettando nello sconforto amici e parenti che sono partiti per la Calabria per il riconoscimento dei corpi.

