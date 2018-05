Senza biglietto sul treno: l’aggressione violenta di dieci uomini contro il controllore e un poliziotto

Aggrediti e picchiati sul treno Milano-Lecco un controllore e un poliziotto

Pugni, calci e violenza contro un capotreno e un poliziotto libero dal servizio. Nuova aggressione su un treno della linea Milano-Lecco domenica pomeriggio in Brianza. Un controllore è stato malmenato da una decina di giovani stranieri a bordo del convoglio Milano Porta Garibaldi-Lecco delle 14.52 dopo aver fermato i viaggiatori e aver chiesto loro il biglietto tra le stazioni di Monza e Arcore. La notizia è riporta da Milanotoday. La banda ha aggredito anche un agente di 41 anni, colpendolo con calci e pugni e poi sono scesi alla stazione di Carnate facendo perdere le proprie tracce. Proprio qui, sono intervenuti gli uomini dell’Arma brianzoli che hanno effettuato alcuni accertamenti e identificato alcuni giovani stranieri presenti in stazione. Il controllore e l’agente ferito invece hanno proseguito la corsa fino a Lecco dove il 41enne è stato soccorso da una ambulanza e trasferito in codice giallo in ospedale per le medicazioni. (foto iltirreno)