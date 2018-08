Calcia la lattina di una bibita e resta ustionato. L’episodio choc accaduto a un ragazzino di 15 anni

Un ragazzo di 15 anni resta ustionato dall’acido contenuto in una lattina calciata in strada, per gioco. È accaduto stamane in via Jemma a Battipaglia, in provincia di Salerno. Il ragazzo, mentre passeggiava in compagnia di altri tre coetanei, ha calciato il barattolo di una bibita che si trovava poggiato su di un muretto. L’impatto con la lattina ha fatto schizzare il liquido contenuto all’interno che ha raggiunto il giovane su diverse parti del corpo, dove il 15enne ha subito avvertito bruciore.

Il ricovero

Si è reso dunque necessario l’intervento di un’ambulanza, che ha trasportato il giovane all’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, dove è attualmente ricoverato nel reparto di Chirurgia. Gli schizzi di acido lo hanno raggiunto alle gambe, alle braccia e nella parte posteriore del collo, causandogli diverse ferite. Sull’episodio indagano gli agenti del commissariato di Polizia di Battipaglia che hanno sequestrato la lattina e prelevato il liquido che sarà analizzato.

fonte: Internapoli