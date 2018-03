BOLOGNA, 29 MAR – Un calcinaccio si è staccato verso le 15 dalla Garisenda, una delle Due Torri, quella più bassa, di Bologna. Un frammento ha sfiorato un passante, che non ha riportato ferite ma ha subito dato l’allarme. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno transennato la zona per la messa in sicurezza, e tecnici incaricati delle verifiche sulla staticità delle Torri.

