CALCIO: PARMA. D’AVERSA “I COMPLIMENTI? FANNO PIACERE MA NON FRUTTANO”

“Ieri sera, al termine del match contro la Juve, abbiamo ricevuto diversi complimenti da parte di Allegri. Fa piacere ricevere belle parole ma queste non fanno classifica. L’aver messo in difficolta’ la Juve per noi, pero’, deve essere un punto di partenza. Quello che mi auguro e’ che le partite d’ora in poi vengano affrontate da noi tutte con l’atteggiamento visto ieri sera. Purtroppo, a fine primo tempo, dopo l’1-1, abbiamo sciupato due o tre occasioni per passare in vantaggio. Poi loro ci hanno puniti: se fossimo andati in vantaggio noi sarebbe finita verosimilmente in modo diverso”.

Le dichiarazioni alla Radio

Cosi’ l’allenatore del Parma, Roberto D’Aversa, intervenuto a Radio24 nel corso di “Tutti convocati”. “Il dispiacere piu’ grande e’ non aver regalato un risultato positivo ai nostri tifosi, che meritavano una gioia. Ricordiamoci, pero’, che siamo ripartiti dalla serie D e in tre anni siamo tornati nel gotha del calcio. A oggi, dopo tre partite, siamo qui a recriminare per diversi motivi, con un solo punto all’attivo. E’ vero che dovevamo pagare lo scotto per il salto di categoria ma e’ vero anche che servono piu’ punti per la nostra classifica”, ha aggiunto l’allenatore del team emiliano