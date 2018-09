CALCIO: PREMIER LEAGUE. ARSENAL VINCE 3-2 A CARDIFF, DECIDE LACAZETTE

Con qualche apprensione di troppo, l’Arsenal vince in casa del Cardiff e conquista il secondo successo consecutivo in Premier League: 3-2 il risultato in favore dei Gunners di Unai Emery, decisiva la rete realizzata all’81’ da Lacazette. Alle 17 Burnley-Manchester United e Watford Tottenham chiuderanno la quarta giornata di Premier League.