Calenda, leader Pd oggi è Gentiloni

ROMA, 15 MAR – “Il leader del Pd oggi è Paolo Gentiloni: ha una popolarità immensamente superiore alla mia e al di la dell’ottimo lavoro che ha fatto al governo dovrà essere il punto di riferimento. E’ il leader”. Lo dice Carlo Calenda a Porta a Porta. “Avremmo dovuto chiarire da subito che Gentiloni era il candidato premier. E’ stato un errore non farlo”. Il ministro, neoiscritto al Pd, ribadisce che “iscriversi a un partito non è candidarsi alla segreteria. Il mio lavoro è cercare di riportare tanta gente che ha votato. Che non mi candido alla segreteria non lo dirò tra sei mesi. Ma dare un contributo è bello”. “Non penso – aggiunge – di fare parte di un prossimo governo. Penso di scrivere qualcosa sulla grande paura del’Occidente. Continuerò a militare nel partito cercando di dare una mano e dopo un annetto se la traversata del Pd fosse troppo lunga tornerò a fare il manager”.

2018-03-15_1151741153