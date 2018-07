Ancora due mesi di vacanze e poi si torna sui banchi di scuola. Sì, ma quando?

Ma quando si torna a scuola in questo anno scolastico 2018-2019? Quando sarà chiusa? Ecco quando inizierà la scuola, regione per regione, in questo anno accademico 2018/2019. La prima a iniziare? La provincia di Bolzano, il prossimo mercoledì 5 settembre. Le ultime: Sardegna, Marche, Liguria, Lazio, Emilia Romagna, Calabria e Toscana il 17 settembre. Il primato va alla Puglia: la campanella suonerà il 20 settembre.

I giorni di festa nazionale in tutta Italia (e scuole chiuse)

1 novembre (Tutti i Santi)

8 dicembre

25 e 26 dicembre

1 gennaio (Capodanno)

6 gennaio (Epifania)

domenica di Pasqua e Lunedì dell’Angelo (21 e 22 aprile 2019)

25 aprile (Festa della Liberazione)

1 maggio (Festa del Lavoro)

2 giugno (Festa della Repubblica)

In ordine di data, quando inizierà la scuola

Provincia di Bolzano: 5 settembre 2018

Abruzzo: 10 settembre 2018

Basilicata: 10 settembre 2018

Friuli Venezia Giulia: 10 settembre 2018

Piemonte: 10 settembre 2018

Campania: 12 settembre 2018

Lombardia 12 settembre 2018

Umbria: 12 settembre 2018

Valle D’Aosta: 12 settembre 2018

Veneto: 12 settembre 2018

Calabria: 17 settembre 2018

Emilia Romagna: 17 settembre 2018

Lazio: 17 settembre 2018

Liguria: 17 settembre 2018

Marche: 17 settembre 2018

Sardegna: 17 settembre 2018

Sicilia: 17 settembre 2018

Toscana: 17 settembre 2018

Puglia: 10 settembre 2018