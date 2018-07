Scambiato per una maniaco sessuale, calunniato sui social e chiede giustizia

Quando l’auto diventa un dramma. Aveva avuto solo la colpa di avere lo stesso tipo di vettura di un maniaco sessuale, la stessa tipologia di macchina, medesimo colore e per questo era stato scambiato per il malvivente che dava fastidio alle ragazzine fuori la scuola. Una storia iniziata più di un anno fa, l’uomo abruzzese aveva appena parcheggiato la sua auto a bordo strada ed era sceso per salutare un amico, improvvisamente venne attaccato e accerchiato di essere il molestatore di una ragazza. Dalle lesioni venne condotto in ospedale e trovato ad essere al centro di un terribile scambio di persona.

Chiede ora giustizia il 45enne.

Un’offesa e una calunnia che gli sono costate troppo e che, solo grazie alla reale identificazione del molestatore, ora sembra essere terminata. L’uomo, il 45enne, dopo attacchi sui social una vita distrutta, chiede giustizia e ha trascinato in tribunale chi ha causato questa ingiuria insopportabile, oltre alle lesioni e offese sui social subite.