Era l’angelo in camice bianco: le famiglie si fidavano solo di lui. Lo schianto gli è stato fatale. Addio Dottore.

Giuseppe Cannata, il medico 52enne morto un incidente stradale sulla statale 25 di Torino, era originario di Palermo. Il dottore era a bordo della sua moto quanto si è scontrato un’antomobile.

Il medico aveva mantenuto solidi legami con la sua terra dove tornava spesso per incontrarsi con amici e parenti. Tantissimi i messaggi di cordoglio che sono stati pubblicati sui social. Un’amica lo saluta: “Ciao doctor….ovunque sei ora,voglio ricordarti con la tua voce squillante con cui salutavi chi entrava in ambulatorio e di come ti brillavano gli occhi quando parlavi della tua adorata moto e della tua amatissima Sicilia….che tu possa trovare tanta pace”.

Un altro amico: “Peppino caro amico mio, non ci posso credere, avrei voluto uscite con te qui per le strade che un tempo facevamo ridendo e scherzando come ai vecchi tempi. Mi spiace tanto, sei stato un maestro. Buon riposo e buona strada anche da lassù”. Un amico siciliano ricorda: “Poco ci siamo visti, ma ricordo anni fa, le uscite e le risate e la spensieratezza, una tua frase in particolare, mentre eravamo fermi su un muretto a bordo strada mi ricordo bene ‘quando scendo a Palermo e sto con voi mi fate sentire come fossi un fenomeno’ era così per me. Mi spiace tantissimo”.

