CAMPANIA, F. BENEDUCE (FI): OK A MOZIONE GESTORE UNICO E’ SVOLTA SU VALORIZZAZIONE COMPLESSO MONTE FAITO

“L’approvazione della mozione che individua un Gestore Unico del complesso del Monte Faito costituisce una svolta per la sua valorizzazione, un cambio di passo fondamentale che arriva dopo una decennale successione di approvazioni e revoche di Protocolli di intesa, l’ultimo è del 2015 e non è stato neanche sottoscritto, che hanno avuto l’unico risultato di lasciare un’area di assoluto pregio naturalistico in uno stato di totale degrado ed abbandono”.

Così la Consigliera regionale campana Flora Beneduce (FI), prima firmataria della mozione sull’istituzione di un Gestore Unico per il Complesso del Monte Faito, presentata dal gruppo consiliare di Forza Italia ed approvata questo pomeriggio in aula.

“Questa mozione – ha spiegato l’esponente di Forza Italia – è, naturalmente, un atto di indirizzo politico ma siamo certi che darà un definitivo impulso alla chiusura di procedure amministrative mai portate a termine per giungere ad una soluzione finalmente adeguata alla gestione di Monte Faito, condizione imprescindibile per una seria riqualificazione e rilancio dell’intero complesso”.