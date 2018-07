Assurdo: famosa imprenditrice addestra il suo cane a ringhiare contro le persone di colore.

Anche i cani razzisti, addestrati ad abbaiare e ringhiare solo alle persone di colore, e se povere. Accade in Liguria ad Alassio dove un cagnolino si scaglia contro le persone che la sua padrona definisce negri. «Li riconosce dall’odore, no non quelli ricchi solo quelli che hanno odore». I poveri.

La storia

Tutto ha avuto inizio alcuni giorni fa quando una signora ha raccontato quella che ha visto in un post su Facebook: “Un cagnolino che abbaiava contro un ragazzo di colore sulla spiaggia di Alassio, alcuni bagnanti che ridono e applaudono e lo incitano, io che non credo ai miei occhi e li invito a fermarsi. Loro sghignazzano e una signora mi offende pesantemente con i soliti riferimenti sessuali a me e ai migranti”. La proprietaria del cane è la titolare di un hotel che affaccia sulla spiaggia dove è avvenuto l’episodio: “Il mio cagnolino è un Jack Russell e si chiama Speed. Si, è vero che lui riconosce i negri dall’odore e gli ringhia, ma non ha mai azzannato nessuno. Proprio ieri – spiega la donna a Repubblica – è venuto un signore svizzero di colore, molto distinto e a lui Speed non ha mai abbaiato. Lo sa… dipende dall’odore. Razzista? Ma come fa un cane a essere razzista? E’ solo che quando vengono i marocchini a vendere Speed li riconosce subito e li manda via…”.

Fonte: FanPage