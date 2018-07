Cane veglia il suo padrone morto, il cucciolo accanto fino all’arrivo dei soccorsi

Gli animali sono i veri amici dell’uomo e lo dimostra una notizia che sta commuovendo tutta l’Italia.

Un uomo di 74 anni è morto in un incidente di auto, ma il suo cane inseparabile ha vegliato sul padrone fino all’arrivo dei soccorsi. Una news che è stata data da MonzaToday e che ha fatto il giro del web.

Il cane, inseparabile e fedele, è rimasto accanto al suo padrone fino alla fine.

Il cucciolo, rimasto illeso, ha atteso l’arrivo dei vigili del fuoco, dei carabinieri e dell’ambulanza.

Gli agenti si sono trovati di fronte la scena straziante e commovente del padrone vegliato dal suo adorato animale. Ancora in corso accertamenti per comprendere la causa del malore che ha provocato lo sbandamento della vettura e lo scontro fatale per l’uomo.