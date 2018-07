Cane “Nocciolino” percorre 60 km per tornare a casa

Era stato condotto in un a pensione per animali, lontano dalla sua città di origine, Norcia. Era in attesa di nuovi padroni in una tenuta a Foligno, ma Nocciolino voleva ritornare a Norcia e ha percorso 60 Km per riprendere la sua strada di casa. Una storia ripresa dall’Ansa quella del meticcio di taglia grande, di 11 anni di età che, dopo la scomparsa del suo padrone, vuole vivere in solitudine quello che resta della sua esistenza.

Catena di solidarietà per Nocciolino.

Tanti hanno manifestato interesse per questo animale, con la speranza di dargli un po’ di affetto e calore. In prima linea Stefano Proietti, commerciante di Monteleone di Spoleto, amante degli animali ed esponente del Wwf ha cos dichiarato: “ Vogliamo dare l’opportunità di continuare a vivere libero a Norcia fino alla fine dei suoi giorni”.