Il cane si sente male, trasportato dalla Sardegna a Mosca sul jet privato

Storia di amicizia ma anche di ricchezza.

Da quanto si apprende dalla testata “La nuova Sardegna”, un magnate russo, in vacanza in un resort di Santa Margherita di Pula (Cagliari), ha deciso di smuovere il suo jet privato dall’isola fino a Mosca per aiutare il suo cane ammalato. Dopo aver consultato dottori specialisti in Sardegna, le condizioni del cane non erano migliorate, così il magnate russo ha deciso di mettere a disposizione dell’amico a 4 zampe il proprio jet privato .

Sembra che il povero animaletto abbia sofferto del cambio di clima e dell’ alimentazione dopo il viaggio fino inSardegna.

Tornato in Sardegna anche con la limousine

Dopo le dovute analisi fatte a Mosca, per il cane è stato diagnosticato troppo stress per il viaggio iniziale e per il cambiamento climatico costretto a sostenere a seguito della trasferta. L’animale quindi è stato trasportato nuovamente in Sardegna dai proprietari, con una limousine a sua disposizione.