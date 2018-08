Cannabis in casa, arrestato non tornerà più a casa. Si chiede giustizia

Una storia che ha dell’incredibile. Un papà di 44 anni è stato arrestato nel 2007 con l’accusa di coltivare nell’orto

di casa alcune piantagioni di cannabis. Aldo, questo è il nome del povero uomo, non tornerà più a casa.

Forse pestato e ammazzato in carcere ha finito la sua vita in una cella. Nonostante fosse stato specificato che la coltivazione fosse di uso personale, Aldo una sera di ottobre viene fermato e arrestato da cinque poliziotti e un finanziere. Nel penitenziario viene condotta anche Roberta, la moglie di Aldo, ma i due vengono separati. Qualche giorno seguente la tragedia: Roberta viene a conoscenza del malore del marito Aldo venne trovato con ematomi su tutto il corpo, segni di pestaggi e di lesioni evidenti. Costole rotte e organi lacerati.

Ancora si chiede la verità

Anni sono trascorsi, ancora non si conoscono le reali situazioni che hanno provocato la morte dell’uomo.

Morta anche la donna per cancro, il figlio della coppia che attualmente ha 25 anni chiede la verità e pretende la riapertura del procedimento per omicidio a carico di ignoti.