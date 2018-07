CANOA: EUROPEI JUNIOR E U.23. PALERMITANO DI LIBERTO D’ORO

Si chiude con un oro e un argento per l’Italia l’ultima giornata dei Campionati Europei di canoa velocità junior e under 23 ad Auronzo di Cadore (BL) tra le dolomiti bellunesi. Il bottino complessivo per gli azzurri è di quattro medaglie: due d’oro e due d’argento. A salire sul tetto d’Europa nella giornata di conclusiva è il K1 di Andrea Domenico Di Liberto che sulle acque del lago di Santa Caterina non ha rivali nella finale sui 200 metri under 23. Partenza sprint e progressione impressionate per per il canoista palermitano che taglia per primo il traguardo in 34″988 conquistando la medaglia d’oro. Argento al lituano Arturas Seja in 35″264, davanti al bronzo lettone di Roberts Akmens (35″564).

“Volevo questa medaglia con tutto me stesso. Avevo buone sensazioni, sono partito subito forte e poi ho pensato solo ad andare più veloce che potevo. C’era molto vento che certamente non ha aiutato ma oggi contava solo vincere e farlo in casa è stato ancora più bello”.

Carlo Tacchini si conferma in vertici della canoa canadese conquistando la medaglia d’argento ex aequo nel C1 200 metri under 23. L’atleta piemontese, in forza alle Fiammo Oro, si e’ reso protagonista di una grande rimonta che lo ha portato sul podio con il tempo di 40″714. Stesso tempo per il russo Artem Pron, mentre la medaglia d’oro va al lituano Vadim Korobov (40″054).

“Sono davvero contento di aver conquistato una medaglia anche su questa distanza che non è propriamente nelle mie corde. Lo volevo fortemente e diciamo che mi sono anche un po’ impuntato con lo staff tecnico per disputarla. E’ andata davvero bene e sono soddisfatto della mia prestazione”. Tacchini e Di Liberto saranno impegnati a fine luglio nei Mondiali giovanili che si disputeranno a Plovdiv in Bulgaria