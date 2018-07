Caos al pronto soccorso, in ospedale non hanno gessi e stecche

Caos al pronto soccorso, in ospedale mancano gessi e stecche

Pazienti in barelle con braccia o gambe fratturate o vittime di lussazioni e distorsioni che sono medicati con pezzi di cartone tenuti insieme da garze. Accade all’interno del pronto soccorso dell’ospedale di Reggio Calabria. A denunciare la vicenda è Gianluigi Scaffidi, medico in pensione, “Una situazione che ormai non si vede più nemmeno in Africa e che invece succede nell’unico ospedale di una città italiana di 200mila abitanti. E badate che non si tratta di una situazione occasionale” ha raccontato al Corriere della sera il sindacalista.

Il fatto

Il tutto accade di notte e quando il reparto chiude per mancanza di personale. “Il reparto ortopedia è aperto solo fino alle 20, perché manca il personale che lo faccia funzionare. La sala gessi funziona solo in ortopedia, il pronto soccorso ne è sprovvisto. Così chi arriva con una frattura dopo le 20 deve attendere fino al mattino successivo l’arrivo degli specialisti” ha spiegato infatti Scaffidi. I problema è che “al pronto soccorso mancano anche i tutori, le stecche rigide e le altre protezioni che facciano da rimedio momentaneo. Così il personale da qualche tempo si deve arrangiare con i pezzi di cartone”.

Fonte Fan Page