Capannone a fuoco, alto livello diossine

MILANO, 6 GEN – “Almeno nella fase acuta dell’evento l’impatto sulla qualità dell’aria è stato significativo”: così il Gruppo specialistico Contaminazione Atmosferica di Arpa Lombardia, commenta i risultati delle analisi del primo filtro del campionatore ad alto volume che sta monitorando i microinquinanti causati dell’incendio scoppiato a Corteolona la sera del 3 gennaio scorso. 11.9 picogrammi equivalenti per metro cubo (pgeq/m3): a tanto ammontano le concentrazioni di diossine e furani rilevate nelle prime ore. Per una valutazione completa è necessario però attendere i risultati delle analisi dei campioni successivi, che daranno probabilmente valori inferiori. Arpa ricorda che per diossine e furani l’OMS indica in 0.3 pgeq/m3 il valore sopra il quale si è in presenza di una sorgente di diossine che merita di essere individuata e controllata nel tempo. Per quanto riguarda le indicazioni sanitarie – conclude la nota di Arpa – sarà cura delle Autorità competenti informare i cittadini.

2018-01-06_1061673670