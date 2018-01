Capannone a fuoco, sequestro area

CORTEOLONA E GENZONE (PAVIA), 5 GEN – Dalla serata di oggi sarà messa sotto sequestro l’ area del capannone abbandonato di Corteolona, nel Pavese, andato a fuoco nella notte di mercoledì scorso. I vigili del fuoco sono ancora sul posto e stanno procedendo alle ultime operazioni di spegnimento, che termineranno entro le 20. Non appena i vigili del fuoco lasceranno il sito, l’area sarà posta sotto sequestro. La Procura ha aperto un fascicolo per incendio doloso. Attesi invece per lunedì i primi risultati sull’eventuale presenza nell’area di diossina o di altre sostanze inquinanti.().

