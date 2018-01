Capodanno,30 mila sugli sci in V.d’Aosta

AOSTA, 1 GEN – Sono stati quasi 30 mila gli sciatori che hanno trascorso il primo giorno del 2018 sulle piste della Valle d’Aosta. La giornata soleggiata e le condizioni di innevamento ottimali hanno compensato i disagi causati dal forte vento, avuti in particolare nel comprensorio di Breuil-Cervinia, chiuso nella zona alta, e – in parte – in quello del Monte Rosa. Nessun problema invece a Courmayeur con 7.300 sciatori, a Pila (5.000) e a La Thuile (4.000). Ieri l’affluenza agli impianti di risalita è stata di circa 40 mila persone.

