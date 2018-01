Capodanno:oltre 73 mila al Circo Massimo

ROMA, 1 GEN – Nell’arco delle sei ore di evento della Festa di Roma 2018 al Circo Massimo i contapersone ai 5 varchi hanno registrato il transito di 73.115 persone. Il picco di presenze nell’arena si è registrato intorno alla mezzanotte. Lo comunica il Campidoglio sottolineando come “il dispositivo di sicurezza abbia funzionato perfettamente”. “Uno spettacolo internazionale degno di una Capitale europea. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per realizzare la serata, gli organizzatori, gli acrobati volontari dello spettacolo della Fura dels Baus, Ama, Acea e la Polizia Locale di Roma Capitale e tutte le forze dell’ordine per il grande lavoro che ha garantito a tutti una serata di gioia””, afferma la sindaca Virginia Raggi. La 24 ore di Festa di Roma proseguirà fino alle 21 con una girandola di eventi nell’area del Lungotevere che va da piazza dell’Emporio a Piazza Bocca della Verità e gli altri spazi indicati nel sito www.lafestadiroma.it.

