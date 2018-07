Carabiniere ucciso , Vincenzo doveva andare in vacanza con il figlio

Una tragedia senza rimedio, due vite distrutte , due famiglie nella disperazione, un’altra appesa nell’attesa di risposte confortanti dai medici. Questo per ora è il triste bilancio del dramma avvenuto in Campania e che ha colpito l’Arma dei Carabinieri. Un dolore che ha coinvolto tutto il paese, l’appuntato scelto Vincenzo Ottaviano doveva terminare il turno per andare in vacanza con suo figlio. L’Italia tutta si stringe attorno alle famiglie e alla sofferenza di una tragedia senza spiegazione.

Il messaggio di Mattarella.

Anche il Presidente è della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio al comandante generale dell’Arma dei carabinieri, generale di corpo armata Giovanni Nistri. «Ho appreso con profonda tristezza la notizia del decesso dell’appuntato scelto Vincenzo Ottaviano, investito da un automezzo in provincia di Napoli mentre, in attività di servizio, effettuava dei rilievi per un incidente. In questa dolorosa circostanza desidero esprimere a lei, signor comandante generale, e all’Arma dei carabinieri la mia solidale vicinanza. La prego di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio e al vice brigadiere Attilio Picoco, rimasto ferito, gli auguri di pronto ristabilimento»