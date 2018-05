Orrore a Qualiano: 37enne uccide la madre e si barrica in casa

Tragedia a Qualiano in un appartamento di via Campana 326. Un uomo, disabile psichico di 37 anni, ha ucciso la madre e si è barricato in casa minacciando di esplodere colpi di fucile anche contro i carabinieri come riporta Napolitoday. Sul posto sono presenti le forze dell’0rdine. Da quanto si apprende dai Carabinieri, è armato di un fucile da caccia regolarmente detenuto dal padre. Seguiranno aggiornamenti