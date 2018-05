CARACCIOLO GOLD RUN 12 & 13 maggio 2018 Napoli Piazza del Plebiscito

Si è tenuta questa mattina (lunedì 7 maggio) nella splendida cornice della Sala Memus, Archivio Storico del Teatro San Carlo di Napoli la conferenza stampa di presentazione delle due manifestazioni in programma in piazza Plebiscito nel prossimo weekend: la 18^ edizione della manifestazione podistica sulla distanza di 15 km la CARACCIOLO GOLD RUN (organizzata dalla NAPOLI SPORT EVENTS) e la 7° Walk of Life (organizzata dalla Fondazione TELETHON), gara NON agonistica di 3 km.

Sono intervenuti alla conferenza, moderata dal Direttore del Corriere Del Mezzogiorno Enzo D’Errico: Ciro Borriello Assessore allo Sport del Comune di Napoli, Domenico Scognamiglio Organizzatore Caracciolo Gold Run , Alberto Auricchio Ricercatore Istituto di Ricerca Tigem di Pozzuoli, Francesco Lettieri Responsabile Fondazione Telethon Campania, Michele Pontecorvo Responsabile Comunicazione e CSR Ferrarelle SpA, Gabriella Cascetta – Luigi Amato BNL Napoli, Mario Bianchi EAV S.r.l., Salvatore Scarpa Centro Commerciale Jambo 1 e Massimiliano D’Aiuto Medico chirurgo e direttore scientifico dell’ASS. Underforty.

Sono stati illustrati i dettagli della due giorni ricca di sport e solidarietà grazie a queste due manifestazioni che hanno deciso di collaborare in stretta sinergia per creare nella Città di Napoli un fine settimana formato famiglia.

A partire dalle 10.30 di sabato 12 maggio sarà aperto con ingresso gratuito il villaggio, che fino alle 21 sarà animato da musica, sport e attività ludiche e dove sarà possibile iscriversi, ritirare il pacco gara e informarsi sul percorso di Fondazione Telethon verso la scoperta di cure e terapie per le malattie genetiche rare. È previsto per domenica 13 maggio invece in piazza del Plebiscito alle 8 il raduno di tutti i partecipanti che partiranno, sia per la gara podistica competitiva sia per la passeggiata non competitiva, alle 9:00.