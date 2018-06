Caracciolo, pancino sospetto: Bobo Vieri diventa papà. L’ex velina bionda e Bobo Vieri aspettano una bambina, che nascerà a settembre. Ma stando a quanto riporta Spy, la Caracciolo avrebbe organizzato una cena con le amiche dare loro la notizia. la compagna di Bobo Vieri è al quinto mese di gravidanza, ma la coppia non ha ancora ritenuto di voler ufficializzare il lieto evento, ma le foto delle rotondità della ex velina, attualmente in vacanza con il suo Bobo, sono inequivocabili. Dopo la brutta esperienza già vissuta in seguito a un aborto spontaneo finalmente arriva in casa Vieri la cicogna e a quanto apre si tratterebbe di un bel fiocco rosa.