Card sociale per i disoccupati: 450 euro al mese. Il Governo è pronto, le ultime novità sulla legge.

“Abbiamo deciso di adottare un simile provvedimento per meglio attenuare i disagi dei giovani disoccupati. Questi soldi possono essere una base per ricercare un lavoro. Una fonte prima di sostentamento per migliorare le proprie condizioni di vita” dice il deputato alla commissione Affari Tributari. “Secondo l’art. 121 comma 4 cpa “ogni cittadino ha diritto a lavoro retribuito per una vita egregia e dignitosa”.

La legge ha sconvolto il Paese, molti sono i disoccupati festanti che, in strada, hanno dimostrato tutta la loro felicità.

Fonte il fatto quotidaino