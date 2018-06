Carenza di ferro: ecco alcuni consigli su come combatterla

Il ferro è un elemento indispensabile per mantenere in salute il nostro corpo. Ma quali sono i cibi da mangiare per far fronte ad una eventuale carenza di ferro? Eccoli di seguito:

Cioccolato fondente: ricco di ferro, ma la concentrazione di cacao deve essere più alta del 60%.

Cereali arricchiti di ferro: Una tazza di questi cereali può fornire fino a 18 mg.

Fagioli bianchi: Una tazza di fagioli bianchi apporta ben 8mg di questo minerale.

Vongole: si tratta delle migliori fonti di ferro che si trovano in natura: una porzione da 85g in barattolo ne contiene ben 23,8mg.

Spinaci: Mezza tazza di queste verdure contiene 3mg di ferro.

Lenticchie: Mezza tazza di questo alimento apporta più di 3mg di ferro.

Ostriche cotte: 85g di ostriche forniscono ben 10,2mg di ferro.

Fagioli di soia: mezza tazza di questo pasto apporta tra i 4 e i 5mg del minerale in questione.

Frattaglie: 85g di fegato di vitello forniscono circa 5mg di ferro. Si tratta di un’ottima fonte di nutrienti.