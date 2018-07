Carlo Conti in lacrime, “sarai sempre nei nostri cuori”. Tutti commossi in RAI, emozione fra colleghi e lavoratori.

Carlo Conti e il direttore generale Mario Orfeo, nella giornata di ieri a margine della presentazione dei palinsesti Rai, hanno tenuto una cerimonia in onore di Fabrizio Frizzi a cui sono stati intitolati gli studi Dear di Nomentano da ha condotto L’Eredità. Il conduttore toscano ha assicurato che il collega e amico resterà per sempre nei cuori di tutti noi facendo capire che era un atto dovuto da parte dell’azienda pubblica. Sul palco Carlo Conti non ha nascosto la forte emozione nel dedicare i celebri studi romani a Fabrizio Frizzi a poco più di tre mesi dalla sua morte.

Fonte: Leggo