“CARO MINISTRO SUI VACCINI DICE UNA BUGIA PERICOLOSA” IL FAMOSO MEDICO ATTACCA SALVINI.

La reazione del virologo Roberto Burioni è più che immediata: “Ministro Salvini, quella che ha detto è una bugia, una bugia pericolossisima”.

IL POST

“No, Ministro Salvini. Dieci vaccini non sono inutili e tantomeno dannosi. Sono gli stessi vaccini che vengono usati con identici tempi e identici modi in tutto il mondo. Sono i dieci vaccini che hanno salvato e salvano, in tutta sicurezza, milioni di vite. Vaccini che proteggono anche lei, i suoi figli e i suoi elettori, e pure tutti i cittadini italiani che lei ha il dovere di tutelare”, commenta Burioni. “Ministro Salvini, lei ha detto una cosa non rispondente al vero, perché quelli che riporto io sono fatti, suffragati da dati scientifici solidissimi”, continua il virologo che si batte per l’obbligatorietà dei vaccini. “Quella che ha detto lei è invece una bugia, una bugia pericolosissima. E che a dirla sia chi ha la responsabilità della sicurezza del mio paese è una cosa che mi preoccupa molto”.