CAROLYN SMITH HA UN TUMORE, POCO FA IL RISULTATO DELLE ANALISI E IL SUO COMMENTO:”L’INTRUSO È…”

Protagonista della prima puntata del nuovo show in seconda serata di Paola Perego, ‘Non disturbare’, Carolyn Smith ha raccontato alla conduttrice delle condizioni del tumore, della paura di non farcela e di come sta dopo anni di battaglie. L’ultimo post su Instagram riguarda infatti l’esito della PET con contrasto a cui la giudice di Ballando con le Stelle si è sottoposta a Treviso.

IL VIDEO

In un video precedente Carolyn ha malcelato ansia e preoccupazione, poi ha commentato così i risultati dell’esame: “Le visite di questa mattina sono terminate… che dire? Sorridiamo, sempre! L’intruso – ha puntualizzato – non è cresciuto ma rimane sotto controllo. Donne, proseguiamo nella nostra battaglia!”