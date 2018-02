Casa come Scarface, scarcerata fidanzata

MILANO, 28 FEB – E’ stata scarcerata Maria Emilia Carvelli, fidanzata di Simone Pittella, arrestato per spaccio di cocaina nella sua casa in zona Comasina, a Milano, arredata in stile Scarface con alle pareti anche un quadro con Al Pacino. Lo ha deciso il gip di Milano Anna Magelli che ha convalidato l’arresto della giovane, 20 anni, difesa dal legale Amedeo Rizza, ma non ha applicato la misura cautelare in carcere, richiesta dalla Procura, per mancanza di prove. Per il gip “se è pacifica la sua presenza nell’abitazione al momento dell’irruzione” della polizia, non è certo che lei la frequentasse con “rilevante continuità”. A carico della giovane, non c’è un quadro indiziario “sufficientemente grave”. Nel blitz gli investigatori hanno trovato soldi e 165 grammi di cocaina. Pittella ha spiegato al gip che “la droga era mia (…) ne faccio uso e cerco di rientrare nelle spese cedendo qualche dose”. La custodia in carcere è stata disposta per lui e altri due arrestati, non per la fidanzata e un altro indagato.

