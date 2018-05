Arrestati quattro dipendenti di una casa famiglia: ciò che facevano agli anziani è orribile

Azione congiunta dei Carabinieri di Bologna e i Nas che hanno eseguito quattro misure cautelari nei confronti dei responsabili e dipendente di una casa famiglia di San Lazzaro di Savena. Adesso uno è in carcere, altri due sono ai domiciliari e l’ultimo ha avuto un’interdizione dalla professione medica.

Secondo le indagini sei anziani venivano sedati con farmaci psicotropi e tranquillanti, venivano anche legati al letto per non disturbare i dipendenti durante la notte. Ovviamente nei guai c’è sia il responsabile della struttura che un settantenne finito in carcere, anche la coordinatrice e la collaboratrice.

Fonte: Leggo