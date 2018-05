Via da casa per curarsi: la ritrova occupata e devastata da immigrati

Via da casa per sottoporsi a delle cure e si ritrova l’abitazione occupata, depredata e devastata. È capitato nel marzo scorso a un anziano di Tarcento. L’uomo ha trovato la casa sporca, depredata di diversi oggetti.

Come riporta ilgazzettino, stessa sorte tocca a una coppia di pensionati proprietari di una casa per le vacanze a Tarcento. Tornando in Friuli scoprono che qualcuno è entrato all”interno. Scoprono dei documenti che non solo loro. Si mettono a letto e nel cuore della notte sentono dei rumori alla portano. Un immigrato cubano, 24 anni, e un dominicano di 20, stavano cercando di aprire la porta: «Abbiamo sbagliato casa». Ma i documenti trovati in casa sono proprio del cubano. Sono stati avvertiti i carabinieri.