Casa occupata, riconsegnata da polizia

MILANO, 19 GEN – E’ stata sgomberata dalla polizia la casa Aler in via Salomone, a Milano, che era stata occupata abusivamente durante la permanenza in ospedale della legittima assegnataria, una donna di 82 anni. Il questore Marcello Cardona, d’intesa con il prefetto Luciana Lamorgese, ha disposto lo sgombero alle ore 12.30. All’arrivo della polizia l’alloggio era già stato liberato dalle persone che lo avevano occupato approfittando del ricovero dell’anziana. Sono in corso accertamenti a cura della squadra investigativa del commissariato di Mecenate per individuare tutti i responsabili. Al termine delle operazioni i poliziotti si sono recati, insieme al responsabile Aler, presso la struttura sanitaria per riconsegnare le chiavi di casa alla legittima assegnataria.

2018-01-19_1191760611