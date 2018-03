CasaPound, nostro candidato aggredito

TARANTO, 2 MAR – CasaPound denuncia una nuova aggressione ad un proprio candidato, che sarebbe avvenuta nella tarda serata di ieri a Taranto. Raffaele De Cataldis, candidato al Senato nelle liste di CasaPound Italia, si è recato in ospedale sostenendo di aver subito un pestaggio e ha chiesto l’intervento della Digos. Il candidato sarebbe stato aggredito “mentre – sottolinea un comunicato di CasaPound – era in compagnia di un amico settantenne, anch’egli simpatizzante di CasaPound”. “I due uomini – prosegue la nota di Casapound – si trovavano in via Dante, nel capoluogo ionico, quando sono stati raggiunti e aggrediti da un gruppo di quattro ragazzi, incappucciati e armati di bastoni. De Cataldis ha riportato contusioni guaribili in dodici giorni, il suo amico, ancora ricoverato in ospedale per accertamenti, ha una ferita in testa dovuta a un colpo di bastone”. Sull’episodio la Digos tarantina ha avviato accertamenti per appurare la dinamica dei fatti.

