Case in vendita a 1 euro, l’incredibile iniziativa del Comune

L’amministrazione comunale di San Piero Patti, nel Messinese (non distante della spiagge di Patti Marina), ha approvato all’unanimità il progetto “Case a 1 euro”, iniziativa presentata in Consiglio comunale dal gruppo della minoranza.

Il piano

Si tratta di un piano pensato per contrastare lo spopolamento del centro (circa 3mila abitanti), situazione ormai diffusa in diverse regioni italiane, e per mettere in sicurezza le abitazioni della zona storica del paese, molte delle quali ormai abbandonate e pericolanti.