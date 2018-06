Choc in caserma, un carabiniere vieno scoperto mentre…

Choc in una caserma dei Carabinieri. Un appuntanto, infatti, sarebbe indagato per truffa e falso ideologico commesso da pubblico ufficiale per aver portato in caserma due donne. L’appuntato avrebbe avunto anche un rapporto sessuale con un delle donne. L’accaduto risale all’11 gennaio e il carabiniere nel frattempo è stato trasferito. La donna aveva anche denunciato il militare per violenza sessuale ipotesi esclusa dalle indagini e dalle dichiarazioni dell’altra ragazza: il rapporto sarebbe stato consensuale.

Fonte: Dagospia