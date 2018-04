Caserta, parenti boss sfrattati da villa

CASERTA, 18 APR – Le forze dell’ordine hanno avviato lo sgombero della villa del boss del clan Belforte Antonio Della Ventura, a Caserta, in via Petrarelle, nella frazione Santa Barbara. La villa era già stata confiscata tempo fa e presa in carico dall’Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, ma i parenti del boss, attualmente detenuto al 41 bis, non aveva rispettato l’ordine di lasciare l’immobile. Della Ventura è ritenuto il referente del clan di Marcianise nel capoluogo Caserta. L’operazione interforze eseguita da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, una sorta di “sfratto” ordinato dall’Agenzia Nazionale, è partita questa mattina; non ci sono stati problemi di ordine pubblico, e gli occupanti, tra cui la figlia del boss, hanno accettato di abbandonare la villa; entro qualche giorno la lasceranno. Il bene sarà acquisito al patrimonio comunale e riutilizzato per fini sociali. ().

