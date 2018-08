Caso Argento. Spuntano anche foto hot che inchiodano l’attrice

Una foto pubblicata da TMZ sembrerebbe inchiodare Asia Argento. Lo scatto mostra la nota attrice e figlia d’arte a letto con Jimmy Bennett, attore e musicista che successivamente ha minacciato di denunciarla per violenza e molestie. All’epoca in cui lo scatto è stato realizzato, Bennett aveva 17 anni. I due si scattano un selfie a letto, apparentemente nudi. La foto darebbe dunque seguito ai messaggi rivelati in mattinata dal portale, cui si aggiunge lo scambio di sms con un amico che, qualora dovesse essere ritenuto originale, rappresenterebbe la conferma incontrovertibile di un rapporto intimo tra i due. Nel messaggio, Asia ammette: “Ho fatto sesso con lui. Non sapevo fosse minorenne”.

fonte: Fanpage