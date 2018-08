Caso Diciotti. Arriva la svolta: i migranti sbarcano dalla nave. Ecco da chi saranno accolti

Finita l’odissea dei migranti della Diciotti. Ha avuto inizio dopo mezzanotte per concludersi poco dopo lo sbarco dei 137 migranti, scesi uno dopo l’altro dalla nave della Guardia costiera, ormeggiata al porto di Catania per 5 giorni. Sul pattugliatore sono rimasti però dieci giorni. I primi a scendere sono stati 12 giovanissimi, che sono stati presi in consegna dal personale della Croce Rossa. Dopo le procedure di fotosegnalamento e prima identificazione, i migranti sono stati fatti salire a bordo di tre pullman diretti verso l’hotspot di Messina, in attesa della successiva distribuzione tra Chiesa italiana, Albania e Irlanda.

Il commento della Ue

Alla notizia dello sbarco, il commissario Ue alla migrazione Dimitri Avramopoulos ha dichiarato: “Accolgo con favore il fatto che sia stata trovata una soluzione e che i migranti a bordo della Diciotti siano in grado di sbarcare e ricevere l’assistenza di cui hanno bisogno”, e questo “grazie alla solidarietà attraverso le frontiere e le comunità”, ma “non possiamo sempre aspettare per questo tipo di solidarietà basata sulla buona volontà, dobbiamo avere misure strutturali”.

fonte: Repubblica