Caso Pamela, 18enne uccisa e smembrata da due nigeriani. La notizia è appena arrivata. Stando a quanto pervenuto sembrerebbe che il Gip abbia revocato la custodia in carcere ai due nigeriani ma solo per le accuse di omicidio, vilipendio, distruzione e occultamento di cadavere, a carico di Lucky Awelima e Desmond Lucky arrestati inizialmente per concorso con Innocent Oseghale per l’omicidio di Pamela Mastropietro e lo smembramento del cadavere a Macerata. I due restano in carcere per spaccio di eroina. Il Procuratore precisa che al momento, comunque, “non c’è l’archiviazione delle accuse” nei confronti di Awelima e Lucky che, almeno formalmente per ora, restano nell’inchiesta per il massacro di Pamela e rimangono in carcere ad Ancona solo per l’accusa di spaccio di eroina. Per l’eventuale archiviazione delle accuse, ha aggiunto “poi vedremo”.