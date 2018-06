CASO STEFANO CUCCHI: «E’ SCANDALOSO, TUTTO IMMAGINAVO TRANNE CHE QUESTO» TUTTA LA VERITA’

“Mi hanno minacciato per aver fatto il mio dovere come uomo e come carabiniere, per aver testimoniato al processo Cucchi, morto perché pestato dai miei colleghi”. E’ quanto denuncia, in un video su Facebook, Riccardo Casamassima, il carabiniere che, con la sua testimonianza, ha fatto riaprire l’inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi.

IL POST

“Avevo manifestato le mie paure prima del processo del 15 maggio – spiega nel video -. Paure che si sono concretizzate perché mi è stato notificato un trasferimento presso la scuola allievi ufficiali. Sarò allontanato e demansionato e andrò a lavorare a scuola dopo essere stato per 20 anni in strada. E’ scandaloso”.

E ancora: “Ho subito minacce, nessuno mi ha aiutato. Mi appello alle cariche dello Stato: è giusto che una persona onesta debba subire questo trattamento? Mi stanno distruggendo. Mi recherò al comando generale per incontrare il nuovo comandante generale. Se non mi verranno date delle spiegazioni, sarò costretto ad andare in Procura e a denunciare quello che sta succedendo perché il processo Cucchi è ancora aperto e quindi una qualsiasi azione fatta nei miei confronti lo va a compromettere”.