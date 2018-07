Caso Elisabetta Canalis: ha fatto o non lo ha fatto?

Le foto non mentono e qui di ritocchino non è dipendente dal filtro, nelle ultime foto che riguardano la ex velina di “Striscia la Notizia” la ritraggono con un seno improvvisamente così esplosivi e florido.

Parliamo di Elisabetta Canalis che, sui social, sfoggia un aumento notevole di taglia del suo seno.

Una nuova gravidanza per Elisabetta o un prodigio del chirurgo?

Dopo vari rumors, alcuni ipotizzano una nuova gravidanza a sfoggiare una rotondità di troppo,

altri sono certi “la Canalis ha ceduto al bisturi per una forma fisica perfetta”.

Intanto lei sui social si diverte no facendo trapelare molto circa questo misterioso e prodigioso cambiamento.