Casoria. Il consigliere comunale Mauro Ferrara a Retenews24: “La nostra città deve diventare il fiore all’occhiello di tutta l’area a Nord di Napoli”

Retenews24 incontra il consigliere comunale di Casoria, presidente della commissione bilancio Mauro Ferrara.

Ferrara, lei è uno dei consiglieri comunali di Casoria più attivi. Qual è l’iniziativa o progetto che le ha dato maggiore soddisfazione in questi due anni di amministrazione?

La mia attività di consigliere comunale e di presidente della commissione bilancio mi ha visto impegnato per le oramai ataviche problematiche economiche che affliggono la mia amata città, la mia azione di buon amministratore è stata quella di indirizzare la macchina amministrativa nell’intraprendere un percorso virtuoso e serio di razionalizzazione della spesa ed ha come scopo il contenimento dei costi e la salvaguardia dei servizi. Molto è stato fatto, partendo dai tagli alla spesa dei partner commerciali da 200.000,00 a 100.000,00 euro all’anno. Sul consorzio cimiteriale, riduzione del canone da 750.000,00 a 600.000,00 e abbiamo iniziato ufficialmente tra le parti un dialogo al fine di redigere accordi transattivi per risolvere il famoso contenzioso. Un altro punto importante di quest’amministrazione è la riduzione dei costi della politica con la riforma delle commissioni consiliari, taglio del canone di Casoria Ambiente di circa 1.200.000,00. I fitti passivi sono stati ridotti da 660.000,00 annui a 150.000,00, sul semiconvitto a cui finalmente dopo tempo abbiamo dato un regolamento, abbiamo ridotto i costi da 550.000,00 A 350.000,00 annui.

L’amministrazione guidata dal sindaco Fuccio sta lavorando quotidianamente per risolvere i tanti problemi ereditati dalle precedenti amministrazioni. Casoria è una città con tante potenzialità, secondo lei su cosa deve puntare per rilanciarsi?

Casoria è una città complessa, difficile da amministrare per via dei problemi che purtroppo abbiamo ereditato dal passato, è chiaro che questo non deve rappresentare un alibi, io credo per rilanciare la città occorre in primis la presenza delle istituzioni, ma soprattutto la voglia di riscatto dei cittadini, questa città può essere il fiore all’occhiello di tutta l’area a Nord di Napoli. Tutti noi dobbiamo fare la nostra parte, la politica, l’imprenditoria sana, l’informazione e i cittadini che amano questa città. Non siamo secondi a nessuno.

Si discute molto del problema sicurezza, qual è una possibile soluzione?

Il tema della sicurezza è al centro dell’amministrazione Fuccio. Stiamo lavorando in maniera continua e assidua, abbiamo avviato insieme al nostro partner commerciale fastweb un protocollo di intesa per l’installazione di telecamere di videosorveglianza sul nostro territorio, ve ne daremo informazione nei prossimi giorni. Con i carabinieri della locale stazione abbiamo avviato un piano di collaborazione con il comando dei vigili urbani con maggiori controlli nelle zone a rischio della città, intensificheremo i controlli nei fine settimana.

Cosa significa avere un comune con casse bloccate, una città paralizzata?

Il comune purtroppo non vive un momento felice dal punto di vista finanziario, lo sforamento del patto di stabilità del 2012 ha influito in modo pesante nella gestione finanziara dell’ente, per l’anno corrente il trasferimento dallo Stato per il fondo di solidarietà comunale sarà solo di 600.000,00. Per il comune di Casoria, quindi, occorrerà trovare risorse nuove e tagliare la spesa per per circa 2.500.000,00. Bisogna aumentare in maniera netta l’entrate tributarie ferme al 40% perchè solo attraverso l’autofinanziamento riusciremo ad invertire la tendenza.

(Vi.rus)