Cassazione, prescrizione per Milanese

ROMA, 20 APR – La Cassazione ha dichiarato la prescrizione per Marco Milanese, l’ex consigliere del ministro dell’economia Giulio Tremonti, in relazione alla condanna a due anni e sei mesi di reclusione per traffico di influenze per la costruzione del Mose a Venezia. Milanese era stato condannato nel giugno 2017 dalla Corte d’Appello di Milano per traffico di influenze dopo aver ricevuto 500.000 euro da parte del Consorzio Venezia in cambio del suo intervento per ottenere una norma ad hoc e salvare il finanziamento di 400 milioni per il Mose, soldi che altrimenti rischiavano di essere assegnati dal Cipe per il Mezzogiorno. È stato poi confermato dalla Cassazione il risarcimento danni in favore del Consorzio Venezia e del Ministero dell’economia.

2018-04-20_1201800035