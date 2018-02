ROMA, 22 FEB – “Se me lo chiedono, non escludo di poter partecipare, ma le manifestazioni sono un sistema vecchio di fare politica, chi arriva in un teatro è già convinto di votare per noi. Ma se me lo domandano, io non escludo di andarci” . Lo afferma Silvio Berlusconi rispondendo, ai microfoni di Circo Massimo, a chi glie chiede se aderirà alla possibile manifestazione unitaria del centrodestra il 1 marzo.

