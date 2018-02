Cav, M5S fuoriusciti? Non credo con FI

ROMA, 22 FEB – I grillini fuoriusciti in FI? “Ero ironico ma se dei parlamentari condividessero qualche nostro provvedimento la cosa non potrebbe che farmi piacere, e questo non c’entra nulla con il vincolo di mandato. Io non credo che li accoglieremmo nel gruppo di FI perché i nostri calcoli sono che abbiamo una maggioranza al Senato e alla Camera. Questi signori secondo me andranno nel gruppo misto e costituiranno una componente propria”. Lo afferma Silvio Berlusconi ai microfoni di Ciro Massimo, su Radio Capital.

