ROMA, 22 FEB – “A me sembra che il linguaggio violento non sia assolutamente da parte nostra, Salvini è un po’ pirotecnico…il linguaggio violento viene dai grillini, Di Battista ad esempio ne dice una all’ora”. Così Silvio Berlusconi, ai microfoni di Circo Massimo, risponde ad una domanda sulle cause degli episodi di violenza politica di questi giorni.

2018-02-22_1221742496